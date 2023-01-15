ウクライナ軍の消費ペース速く、欧米は夏には弾薬不足に＝米メディア

同紙は軍事専門家のコメントとして「ウクライナ軍は西側から供与された弾薬を米国とその同盟国が生産する倍のスピードで消費している。このペースでは、ウクライナは米国・欧州の備蓄を危機的水準まで削減させてしまう可能性がある」と伝えている。