日本
https://sputniknews.jp/20230115/1koufc-vegas-67-14585392.html
無敗の露ウマル、ブラジルのバルセロスを1ラウンドでKO　UFC Vegas 67
無敗の露ウマル、ブラジルのバルセロスを1ラウンドでKO　UFC Vegas 67
ロシアの総合格闘家ウマル・ヌルマゴメドフはUFC Vegas 67でブラジルのラオニ・バルセロスと対戦し、1ラウンドでKO勝利した。 2023年1月15日, Sputnik 日本
2023-01-15T16:01+0900
2023-01-15T16:01+0900
ロシア
格闘技
スポーツ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/03/06/10313492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3d548281293e7785132183cf26464b37.jpg
試合は米ラスベガスで行われ、ウマルは1ラウンドで相手をKOした。ウマル・ヌルマゴメドフは先に総合格闘技界を完全引退したハビブ・ヌルマゴメドフのいとこ。現在、16戦16勝で無敗記録を続けている。一方のバルセロスは17勝4敗となった。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/03/06/10313492_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_551a9a6687d460df3a2cb6ee67a04a94.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, 格闘技, スポーツ
ロシア, 格闘技, スポーツ

無敗の露ウマル、ブラジルのバルセロスを1ラウンドでKO　UFC Vegas 67

2023年1月15日, 16:01
© Sputnik / Nina Zotina / メディアバンクへ移行無敗の露ウマル、ブラジルのバルセロスを1ラウンドでKO　UFC Vegas 67
無敗の露ウマル、ブラジルのバルセロスを1ラウンドでKO　UFC Vegas 67 - Sputnik 日本, 1920, 15.01.2023
© Sputnik / Nina Zotina
/
メディアバンクへ移行
ロシアの総合格闘家ウマル・ヌルマゴメドフはUFC Vegas 67でブラジルのラオニ・バルセロスと対戦し、1ラウンドでKO勝利した。
試合は米ラスベガスで行われ、ウマルは1ラウンドで相手をKOした。
ウマル・ヌルマゴメドフは先に総合格闘技界を完全引退したハビブ・ヌルマゴメドフのいとこ。現在、16戦16勝で無敗記録を続けている。一方のバルセロスは17勝4敗となった。
関連ニュース
無敗のハビブ・ヌルマゴメドフ、格闘技業界を完全引退へ
「氷の皇帝」がラストマッチへ、ベラトール王者にリベンジなるか
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала