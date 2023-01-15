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無敗の露ウマル、ブラジルのバルセロスを1ラウンドでKO UFC Vegas 67
無敗の露ウマル、ブラジルのバルセロスを1ラウンドでKO UFC Vegas 67
ロシアの総合格闘家ウマル・ヌルマゴメドフはUFC Vegas 67でブラジルのラオニ・バルセロスと対戦し、1ラウンドでKO勝利した。 2023年1月15日, Sputnik 日本
2023-01-15T16:01+0900
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試合は米ラスベガスで行われ、ウマルは1ラウンドで相手をKOした。ウマル・ヌルマゴメドフは先に総合格闘技界を完全引退したハビブ・ヌルマゴメドフのいとこ。現在、16戦16勝で無敗記録を続けている。一方のバルセロスは17勝4敗となった。関連ニュース
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無敗の露ウマル、ブラジルのバルセロスを1ラウンドでKO UFC Vegas 67
ロシアの総合格闘家ウマル・ヌルマゴメドフはUFC Vegas 67でブラジルのラオニ・バルセロスと対戦し、1ラウンドでKO勝利した。
試合は米ラスベガスで行われ、ウマルは1ラウンドで相手をKOした。
ウマル・ヌルマゴメドフは先に総合格闘技界を完全引退したハビブ・ヌルマゴメドフのいとこ。現在、16戦16勝で無敗記録を続けている。一方のバルセロスは17勝4敗となった。