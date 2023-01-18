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プーチン大統領がサンクトペテルブルク訪問 レニングラード包囲戦を偲ぶ式典に出席
プーチン大統領がサンクトペテルブルク訪問 レニングラード包囲戦を偲ぶ式典に出席
ロシアのプーチン大統領は18日、大祖国戦争中の1941〜1944年にサンクトペテルブルク（当時のレニングラード）でナチスに街を包囲された「レニングラード包囲戦」の解放80周年を記念する式典に出席するため、サンクトペテルブルクに到着した。 2023年1月18日, Sputnik 日本
2023-01-18T17:17+0900
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ウラジーミル・プーチン
ロシア
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プーチン大統領は到着後、現地の集団墓地に建てられている「ルベージヌィの石碑」で献花を行った。この石碑は、包囲戦で命を落とした犠牲者を追悼するための碑。
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プーチン大統領がサンクトペテルブルク訪問 レニングラード包囲戦を偲ぶ式典に出席
2023年1月18日, 17:17 (更新: 2023年1月18日, 17:18)
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ロシアのプーチン大統領は18日、大祖国戦争中の1941〜1944年にサンクトペテルブルク（当時のレニングラード）でナチスに街を包囲された「レニングラード包囲戦」の解放80周年を記念する式典に出席するため、サンクトペテルブルクに到着した。
プーチン大統領は到着後、現地の集団墓地に建てられている「ルベージヌィの石碑」で献花を行った。この石碑は、包囲戦で命を落とした犠牲者を追悼するための碑。