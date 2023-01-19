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米マイクロソフト 1万人の人員削減発表 従業員の約5％

米マイクロソフト 1万人の人員削減発表 従業員の約5％

米マイクロソフトは18日、従業員のおよそ5％にあたる約1万人を削減すると発表した。複数のマスコミが報じた。 2023年1月19日, Sputnik 日本

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報道によると、世界の一部地域が景気後退にあることなどが人員削減の理由。マクロソフトは、退職金の支払いなど人員削減に関連する費用として12億ドル（約1500億円）を計上するという。米国では昨年11月、米IT大手メタ（ロシアでは過激派組織として活動が禁止）も全従業員の約13％に当たる1万1000人以上の解雇を発表した。関連ニュース

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