https://sputniknews.jp/20230119/iaea-14625112.html
チェルノブイリ原発でIAEA常駐ミッション開始
チェルノブイリ原発でIAEA常駐ミッション開始
国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は18日、チェルノブイリ原子力発電所でIAEAの常駐ミッションが始まったと発表した。 2023年1月19日, Sputnik 日本
2023-01-19T02:58+0900
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グロッシ氏はまた、チェルノブイリ原発では運転の大部分が再開されたと指摘した。今週初め、リウネ原子力発電所と南ウクライナ原子力発電所におけるIAEAミッションの立ち上げについて発表された。これに先立ち、グロッシ氏は、ウクライナのすべての原発でIAEAミッションを開始すると繰り返し表明していた。
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チェルノブイリ原発でIAEA常駐ミッション開始
国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は18日、チェルノブイリ原子力発電所でIAEAの常駐ミッションが始まったと発表した。
グロッシ氏、ツイッターに「IAEAは、ウクライナで自分たちのプレゼンスの拡大を続けている。 本日、私はチェルノブイリにおいてIAEA支援・援助ミッションを発足させた」と投稿した。
グロッシ氏はまた、チェルノブイリ原発では運転の大部分が再開されたと指摘した。
今週初め、リウネ原子力発電所と南ウクライナ原子力発電所におけるIAEAミッションの立ち上げについて発表された。これに先立ち、グロッシ氏は、ウクライナのすべての原発でIAEAミッションを開始すると繰り返し表明していた。