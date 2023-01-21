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ISS滞在中の若田光一さん、船外活動終了　太陽電池パネルの台を設置
ISS滞在中の若田光一さん、船外活動終了　太陽電池パネルの台を設置
国際宇宙ステーション（ISS）に滞在中の日本人宇宙飛行士、若田光一さんが自身としては初めてとなる船外活動を行い、日本時間21日午前、宇宙空間での作業を無事に終えた。NHKなど日本の各メディアが報じた。 2023年1月21日, Sputnik 日本
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若田さんは、NASA（米航空宇宙局）の宇宙飛行士とともにハッチから姿を現すと、宇宙ステーションの周りを慎重に移動。新型の太陽電池パネルを取り付ける台の設置作業などを7時間余りかけて行った。船外活動の様子はNASAの公式YouTubeチャンネルで中継された。太陽電池はISSでの生活や実験で使う電力を供給するものだが、2000年から2009年に設置され、老朽化が進んでいた。若田さんらが取り付けた台には、今年6月ごろに太陽電池が設置される予定。船外活動を行った日本人宇宙飛行士は、若田さんで5人目。関連ニュース
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ISS滞在中の若田光一さん、船外活動終了　太陽電池パネルの台を設置

2023年1月21日, 12:31 (更新: 2023年1月21日, 12:33)
© 写真 : NASA's Marshall Space Flight Center国際宇宙ステーション（ISS）
国際宇宙ステーション（ISS） - Sputnik 日本, 1920, 21.01.2023
© 写真 : NASA's Marshall Space Flight Center
国際宇宙ステーション（ISS）に滞在中の日本人宇宙飛行士、若田光一さんが自身としては初めてとなる船外活動を行い、日本時間21日午前、宇宙空間での作業を無事に終えた。NHKなど日本の各メディアが報じた。
若田さんは、NASA（米航空宇宙局）の宇宙飛行士とともにハッチから姿を現すと、宇宙ステーションの周りを慎重に移動。
新型の太陽電池パネルを取り付ける台の設置作業などを7時間余りかけて行った。船外活動の様子はNASAの公式YouTubeチャンネルで中継された
太陽電池はISSでの生活や実験で使う電力を供給するものだが、2000年から2009年に設置され、老朽化が進んでいた。若田さんらが取り付けた台には、今年6月ごろに太陽電池が設置される予定。
船外活動を行った日本人宇宙飛行士は、若田さんで5人目。
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