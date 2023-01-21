https://sputniknews.jp/20230121/iss-14653662.html
ISS滞在中の若田光一さん、船外活動終了 太陽電池パネルの台を設置
ISS滞在中の若田光一さん、船外活動終了 太陽電池パネルの台を設置
国際宇宙ステーション（ISS）に滞在中の日本人宇宙飛行士、若田光一さんが自身としては初めてとなる船外活動を行い、日本時間21日午前、宇宙空間での作業を無事に終えた。NHKなど日本の各メディアが報じた。 2023年1月21日, Sputnik 日本
2023-01-21T12:31+0900
2023-01-21T12:31+0900
2023-01-21T12:33+0900
宇宙
国際
nasa
宇宙飛行士
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/10/11/101113_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_63d4deb84fe0fa29e285e8377c559d2d.jpg
若田さんは、NASA（米航空宇宙局）の宇宙飛行士とともにハッチから姿を現すと、宇宙ステーションの周りを慎重に移動。新型の太陽電池パネルを取り付ける台の設置作業などを7時間余りかけて行った。船外活動の様子はNASAの公式YouTubeチャンネルで中継された。太陽電池はISSでの生活や実験で使う電力を供給するものだが、2000年から2009年に設置され、老朽化が進んでいた。若田さんらが取り付けた台には、今年6月ごろに太陽電池が設置される予定。船外活動を行った日本人宇宙飛行士は、若田さんで5人目。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/10/11/101113_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_249fab9b7efdd12208020378f0d1f005.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
宇宙, 国際, nasa, 宇宙飛行士
ISS滞在中の若田光一さん、船外活動終了 太陽電池パネルの台を設置
2023年1月21日, 12:31 (更新: 2023年1月21日, 12:33)
国際宇宙ステーション（ISS）に滞在中の日本人宇宙飛行士、若田光一さんが自身としては初めてとなる船外活動を行い、日本時間21日午前、宇宙空間での作業を無事に終えた。NHKなど日本の各メディアが報じた。
若田さん
は、NASA（米航空宇宙局）の宇宙飛行士とともにハッチから姿を現すと、宇宙ステーションの周りを慎重に移動。
新型の太陽電池パネルを取り付ける台の設置作業などを7時間余りかけて行った。船外活動の様子はNASAの公式YouTubeチャンネルで中継された
。
太陽電池はISSでの生活や実験で使う電力を供給するものだが、2000年から2009年に設置され、老朽化が進んでいた。若田さんらが取り付けた台には、今年6月ごろに太陽電池が設置される予定。
船外活動を行った日本人宇宙飛行士は、若田さんで5人目。