日本
独政府、戦車「レオパルト2」のウクライナ供与に合意
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230125/2-14709335.html
独政府、戦車「レオパルト2」のウクライナ供与に合意
独政府、戦車「レオパルト2」のウクライナ供与に合意
ドイツ政府は、同国製の「レオパルト2」戦車14両をウクライナへ供与することを決定したと発表した。またドイツ政府は、3ヵ国が「レオパルト2」をウクライナへ供与することも承認した。 2023年1月25日, Sputnik 日本
2023-01-25T19:47+0900
2023-01-25T19:51+0900
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ウクライナ
軍事
ドイツ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/01/14/14650464_0:22:3563:2026_1920x0_80_0_0_50d4537427c9266c96d039371076721a.jpg
https://sputniknews.jp/20230118/14621425.html
ウクライナ
ドイツ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/01/14/14650464_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_293f288fe1fd745d82ac87e15f552c82.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウクライナ, 軍事, ドイツ
ウクライナ, 軍事, ドイツ

独政府、戦車「レオパルト2」のウクライナ供与に合意

2023年1月25日, 19:47 (更新: 2023年1月25日, 19:51)
© AP Photo / Michael Sohn戦車「レオパルト2」
戦車「レオパルト2」 - Sputnik 日本, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
追加情報は現在作成中
ドイツ政府は、同国製の「レオパルト2」戦車14両をウクライナへ供与することを決定したと発表した。またドイツ政府は、3ヵ国が「レオパルト2」をウクライナへ供与することも承認した。
力戦車「レオパルド」 - Sputnik 日本, 1920, 18.01.2023
専門家が語る　ウクライナ政府へのレオパルド戦車供与の決定は何次第？
1月18日, 19:57
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала