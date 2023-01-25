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独政府、戦車「レオパルト2」のウクライナ供与に合意
独政府、戦車「レオパルト2」のウクライナ供与に合意
ドイツ政府は、同国製の「レオパルト2」戦車14両をウクライナへ供与することを決定したと発表した。またドイツ政府は、3ヵ国が「レオパルト2」をウクライナへ供与することも承認した。 2023年1月25日, Sputnik 日本
2023-01-25T19:47+0900
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独政府、戦車「レオパルト2」のウクライナ供与に合意
2023年1月25日, 19:47 (更新: 2023年1月25日, 19:51)
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ドイツ政府は、同国製の「レオパルト2」戦車14両をウクライナへ供与することを決定したと発表した。またドイツ政府は、3ヵ国が「レオパルト2」をウクライナへ供与することも承認した。