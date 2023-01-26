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ウクライナへの戦車供与 用意のある西側諸国は？

ウクライナへの戦車供与 用意のある西側諸国は？

ウクライナ支援のため、ドイツは自国製戦車「レオパルト2」を、米国は主力戦車「エイブラムス」を供与すると決定した。また両国に加え、現在欧州7カ国が戦車を供与する意向を示している。各国がウクライナへ送る予定の戦車の種類と台数を、スプートニクのインフォグラフィックでまとめた。 2023年1月26日, Sputnik 日本

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欧州各国の「レオパルト2」保有数については、こちらのインフォグラフィックをご参照ください。関連ニュース

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