https://sputniknews.jp/20230126/14715265.html
ウクライナへの戦車供与 用意のある西側諸国は？
ウクライナへの戦車供与 用意のある西側諸国は？
ウクライナ支援のため、ドイツは自国製戦車「レオパルト2」を、米国は主力戦車「エイブラムス」を供与すると決定した。また両国に加え、現在欧州7カ国が戦車を供与する意向を示している。各国がウクライナへ送る予定の戦車の種類と台数を、スプートニクのインフォグラフィックでまとめた。 2023年1月26日, Sputnik 日本
2023-01-26T18:48+0900
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欧州各国の「レオパルト2」保有数については、こちらのインフォグラフィックをご参照ください。関連ニュース
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ウクライナ支援のため、ドイツは自国製戦車「レオパルト2」を、米国は主力戦車「エイブラムス」を供与すると決定した。また両国に加え、現在欧州7カ国が戦車を供与する意向を示している。各国がウクライナへ送る予定の戦車の種類と台数を、スプートニクのインフォグラフィックでまとめた。
欧州各国の「レオパルト2」保有数については、こちらのインフォグラフィック
をご参照ください。