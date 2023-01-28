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「受け身の技術で命が助かった」 車にはねられたコナー・マクレガー、柔道に感謝

「受け身の技術で命が助かった」 車にはねられたコナー・マクレガー、柔道に感謝

アイルランドの総合格闘家で元UFC二階級王者のコナー・マクレガー選手が27日、自身のSNS上で自転車を走行中に交通事故に遭ったが、柔道の受け身の技術のおかげで命が助かったと投稿した。 2023年1月28日, Sputnik 日本

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マクレガー選手は次のように投稿している。マクレガー選手は34歳。元UFC世界ライト級・フェザー級王者。UFC史上3人目の世界二階級制覇王者でUFC史上初の二階級同時王者。対戦成績は22勝6敗。2021年にUFC 264で元UFC世界ライト級暫定王者ダスティン・ポイエーと対戦した際に骨折した後は試合に出場していない。関連ニュース

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