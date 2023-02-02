https://sputniknews.jp/20230202/14790490.html
米国政府、支援の用途報告をウクライナに義務付け＝米紙
米国政府、支援の用途報告をウクライナに義務付け＝米紙
米国の政府高官がウクライナを訪問し、米国が提供する支援については全て用途の報告を義務づけると警告した。米紙ワシントン・ポストが報じた。 2023年2月2日, Sputnik 日本
2023-02-02T13:15+0900
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報道によると、国防総省、国務省、国際開発庁の監査がウクライナを訪問し、米国による支援について警告を行ったという。訪問中、政府高官らは米国による支援について用途の報告を義務付けると警告し、汚職撲滅に取り組むよう呼びかけたとのこと。米国では過度のウクライナ支援に対する批判が高まっていることを受け、政府はこのような対応に出たとみられている。関連ニュース
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米国政府、支援の用途報告をウクライナに義務付け＝米紙
米国の政府高官がウクライナを訪問し、米国が提供する支援については全て用途の報告を義務づけると警告した。米紙ワシントン・ポストが報じた。
報道によると、国防総省、国務省、国際開発庁の監査がウクライナを訪問し、米国による支援について警告を行ったという。訪問中、政府高官らは米国による支援について用途の報告を義務付けると警告し、汚職撲滅に取り組むよう呼びかけたとのこと。
米国では過度のウクライナ支援に対する批判が高まっていることを受け、政府はこのような対応に出たとみられている。