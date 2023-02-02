ラブロフ外相は1月、記者会見で、2022年はロシアの外交政策にとって「転換点」となり、国際的な新たな現実が形成されたと述べた。またラブロフ外相は、米国主導の集団的な西側諸国の現在の政治的立場や、ウクライナ紛争、アジア太平洋地域の情勢、日本の軍事化についてもコメントした。
https://sputniknews.jp/20230202/14791543.html
【ライブ】焦眉の政治問題 ラブロフ外相、スプートニク通信のインタビューにこたえる
【ライブ】焦眉の政治問題 ラブロフ外相、スプートニク通信のインタビューにこたえる
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は2日、ニュースチャンネル「ロシア24」と通信社「スプートニク」の大型インタビューにこたえる。ラブロフ外相は、外交政策の焦眉の問題や世界の出来事、切迫した課題などについて語る。 2023年2月2日, Sputnik 日本
2023-02-02T16:43+0900
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2023
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ロシア, ロシア外務省, セルゲイ・ラブロフ, 政治
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【ライブ】焦眉の政治問題 ラブロフ外相、スプートニク通信のインタビューにこたえる
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は2日、ニュースチャンネル「ロシア24」と通信社「スプートニク」の大型インタビューにこたえる。ラブロフ外相は、外交政策の焦眉の問題や世界の出来事、切迫した課題などについて語る。