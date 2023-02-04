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ロシアのアイスホッケー選手、試合中に相手選手と衝突して前歯をほぼ全て失う
ロシアのアイスホッケー選手、試合中に相手選手と衝突して前歯をほぼ全て失う
サンクトペテルブルクを拠点とするアイスホッケーチーム「SKA」のワレンチン・ジコフ選手はカザニのチーム「アク・バルス」と対戦した中で相手選手と激しく衝突し、上あごの前歯をほぼすべて失った。 2023年2月4日, Sputnik 日本
2023-02-04T13:09+0900
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試合はサンクトペテルブルクで行われた。アクシデントは試合冒頭で発生した。ジコフ選手は前歯を失ったものの、仲間が次々とゴールを決め、試合は7対4でSKAの勝利となった。関連ニュース
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サンクトペテルブルクを拠点とするアイスホッケーチーム「SKA」のワレンチン・ジコフ選手はカザニのチーム「アク・バルス」と対戦した中で相手選手と激しく衝突し、上あごの前歯をほぼすべて失った。
試合はサンクトペテルブルクで行われた。アクシデントは試合冒頭で発生した。
ジコフ選手は前歯を失ったものの、仲間が次々とゴールを決め、試合は7対4でSKAの勝利となった。