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ウクライナ政府　病院爆破の大規模な煽動を計画＝露国防省
https://sputniknews.jp/20230206/14828623.html
ウクライナ政府　病院爆破の大規模な煽動を計画＝露国防省
ウクライナ政府　病院爆破の大規模な煽動を計画＝露国防省
ウクライナ政府は自国の管轄下にあるドネツク州クラマトルスク市の麻薬患者・がん患者治療クリニックなど複数の病院で爆破を計画しており、その後、ロシアに偽の戦争犯罪を着せようと画策している。2月5日、ロシアがウクライナに設置する人道問題即応本部が発表した。 2023年2月6日, Sputnik 日本
2023-02-06T00:26+0900
2023-02-06T00:36+0900
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ウクライナ政府　病院爆破の大規模な煽動を計画＝露国防省

2023年2月6日, 00:26 (更新: 2023年2月6日, 00:36)
© Sputnik / Наталья Селиверстова露国防省
露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 06.02.2023
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ウクライナ政府は自国の管轄下にあるドネツク州クラマトルスク市の麻薬患者・がん患者治療クリニックなど複数の病院で爆破を計画しており、その後、ロシアに偽の戦争犯罪を着せようと画策している。2月5日、ロシアがウクライナに設置する人道問題即応本部が発表した。
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