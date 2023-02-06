ウクライナ政府 病院爆破の大規模な煽動を計画＝露国防省

© Sputnik / Наталья Селиверстова 露国防省 © Sputnik / Наталья Селиверстова

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ウクライナ政府は自国の管轄下にあるドネツク州クラマトルスク市の麻薬患者・がん患者治療クリニックなど複数の病院で爆破を計画しており、その後、ロシアに偽の戦争犯罪を着せようと画策している。2月5日、ロシアがウクライナに設置する人道問題即応本部が発表した。