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日産とルノー、対等出資で合意 相互15％
日産とルノー、対等出資で合意 相互15％
日本の日産自動車と仏ルノーは6日、出資比率を対等にすることで合意したと発表した。 2023年2月6日, Sputnik 日本
2023-02-06T17:11+0900
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日産は同日、「ルノーグループと日産は、ロックアップおよびスタンドスティル義務を伴う15%の株式を相互に保有する」と発表した。ルノーは保有する日産株48％のうち28.4%をフランスの信託会社に信託する。大半の議案に関する議決権は中立的に行使される。 日産はルノー株を15%保有しており、互いの出資比率は対等となった。
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日産とルノー、対等出資で合意 相互15％
2023年2月6日, 17:11 (更新: 2023年2月6日, 17:15)
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日本の日産自動車と仏ルノーは6日、出資比率を対等にすることで合意したと発表した。
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は同日、「ルノーグループと日産は、ロックアップおよびスタンドスティル義務を伴う15%の株式を相互に保有する」と発表した。ルノーは保有する日産株48％のうち28.4%をフランスの信託会社に信託する。大半の議案に関する議決権は中立的に行使される。
日産はルノー株を15%保有しており、互いの出資比率は対等となった。