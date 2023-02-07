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クリル諸島沖でM5.8の地震
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クリル諸島沖でM5.8の地震
クリル諸島沖でM5.8の地震
クリル諸島沖の太平洋で現地時間7日18時45分（日本時間15時45分）、マグニチュード（M）5.8の地震があった。 2023年2月7日, Sputnik 日本
2023-02-07T16:13+0900
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ロシア科学アカデミー地球物理学研究所カムチャツカ支部が発表した。
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地震, クリル諸島, ロシア
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クリル諸島沖でM5.8の地震
2023年2月7日, 16:13
(更新:
2023年2月7日, 16:18
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クリル諸島沖の太平洋で現地時間7日18時45分（日本時間15時45分）、マグニチュード（M）5.8の地震があった。
ロシア科学アカデミー地球物理学研究所カムチャツカ支部が発表した。
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