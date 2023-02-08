https://sputniknews.jp/20230208/14862418.html
台湾、中国内陸部を射程に収めるミサイルの発射実験を実施
台湾、中国内陸部を射程に収めるミサイルの発射実験を実施
兵器システムやデュアルユース技術の開発・製造・販売を行う台湾の国家中山科学研究院（NCSIST）はミサイルの発射実験を行った。巡航ミサイルの射程は1200kmで、中国東部の都市を射程に収めている。South China Morning Postが報じた。 2023年2月8日, Sputnik 日本
2023-02-08T11:34+0900
2023-02-08T11:34+0900
2023-02-08T11:34+0900
米国
台湾
軍事
中国
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/05/1f/11399785_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_422fe70433f1a7a487123bb34562fc1c.jpg
NCSISTが実験で使用した巡航ミサイルは地対地で、中国東部の青島や武漢に到達する能力がある。1月末に台湾軍は中国人民解放軍の戦闘機31機、および4隻の軍艦が接近したことを確認し、警戒を強めている。2022年夏に連邦下院のナンシー・ペロシ議長が訪台して以来、台湾海峡の情勢は悪化を続けている。関連ニュース
台湾
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/05/1f/11399785_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_fb3bdcbf6d7ea0f339f6af0b85d23149.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
米国, 台湾, 軍事, 中国, 政治
台湾、中国内陸部を射程に収めるミサイルの発射実験を実施
兵器システムやデュアルユース技術の開発・製造・販売を行う台湾の国家中山科学研究院（NCSIST）はミサイルの発射実験を行った。巡航ミサイルの射程は1200kmで、中国東部の都市を射程に収めている。South China Morning Postが報じた。
NCSIST
が実験で使用した巡航ミサイルは地対地で、中国東部の青島や武漢に到達する能力がある。
1月末に台湾軍は中国人民解放軍の戦闘機31機、および4隻の軍艦が接近したことを確認し、警戒を強めている。2022年夏に連邦下院のナンシー・ペロシ議長が訪台して以来、台湾海峡の情勢は悪化を続けている。