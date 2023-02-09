日本
https://sputniknews.jp/20230209/14892730.html
地震発生回数が最も多い国
地震発生回数が最も多い国
... 2023年2月9日, Sputnik 日本
2023-02-09T23:10+0900
2023-02-09T23:10+0900
インフォグラフィック
地震
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/09/14892220_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13ac9044bf438aa5d76c7552b1ce5229.png
また地震学者によると、今回の地震は地球の中心部にある内核の回転が遅くなったことが原因の可能性があるという。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/09/14892220_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b9ccf0ab566fcc9a6213eed834cc1b79.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
インフォグラフィック, 地震, инфографика
インフォグラフィック, 地震, инфографика

地震発生回数が最も多い国

2023年2月9日, 23:10
6日にトルコとシリアの国境付近で発生した大地震により、1万を超える犠牲者と多数の負傷者が出ている。今回の地震についてトルコのエルドアン大統領は、同国において1939年以来最大の災害であるとの見方を示している。スプートニクは今回、地震発生回数が最も多い国、20～21世紀に発生した主な巨大地震をインフォグラフィックでまとめた。
地震発生回数が最も多い国 - Sputnik 日本
地震発生回数が最も多い国 - Sputnik 日本
また地震学者によると、今回の地震は地球の中心部にある内核の回転が遅くなったことが原因の可能性があるという。
関連ニュース
【視点】トルコの地震発生地域で強い揺れが発生する危険性があることは、2年前の予測で明らか＝研究者
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала