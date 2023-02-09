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地震発生回数が最も多い国
地震発生回数が最も多い国
... 2023年2月9日, Sputnik 日本
2023-02-09T23:10+0900
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また地震学者によると、今回の地震は地球の中心部にある内核の回転が遅くなったことが原因の可能性があるという。関連ニュース
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地震発生回数が最も多い国
6日にトルコとシリアの国境付近で発生した大地震により、1万を超える犠牲者と多数の負傷者が出ている。今回の地震についてトルコのエルドアン大統領は、同国において1939年以来最大の災害であるとの見方を示している。スプートニクは今回、地震発生回数が最も多い国、20～21世紀に発生した主な巨大地震をインフォグラフィックでまとめた。
また地震学者によると、今回の地震は地球の中心部にある内核の回転が遅くなったことが原因
の可能性があるという。