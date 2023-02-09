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欧州議会議長、EUに対しウクライナへの長距離ミサイル供与求める
欧州議会議長、EUに対しウクライナへの長距離ミサイル供与求める
欧州議会のロベルタ・メツォラ議長は9日、欧州議会の特別会合で欧州連合（EU）加盟国に対し、ウクライナに軍用機と長距離ミサイルを供与するよう求めた。同会合ではウクライナのゼレンスキー大統領が演説を行った。 2023年2月9日, Sputnik 日本
2023-02-09T22:32+0900
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ゼレンスキー氏は9日、EU首脳会議に出席するためブリュッセルに到着した。首脳会議ではウクライナへの軍事支援、政治的支援、金融支援の拡大が協議される。ゼレンスキー氏は首脳会議への出席を前に欧州議会で演説した。ゼレンスキー氏は8日、訪問先の英国の議会で演説し、英国側への贈り物として航空ヘルメットを手渡し、その代わりに戦闘機の供与を求めた。関連ニュース
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欧州議会議長、EUに対しウクライナへの長距離ミサイル供与求める
欧州議会のロベルタ・メツォラ議長は9日、欧州議会の特別会合で欧州連合（EU）加盟国に対し、ウクライナに軍用機と長距離ミサイルを供与するよう求めた。同会合ではウクライナのゼレンスキー大統領が演説を行った。
ゼレンスキー氏は9日、EU首脳会議に出席するためブリュッセルに到着した。首脳会議ではウクライナへの軍事支援、政治的支援、金融支援の拡大が協議される。ゼレンスキー氏は首脳会議への出席を前に欧州議会で演説した。
メツォラ氏は「EU加盟国は次のステップとして、自由を守るためにあなたの国（編注：ウクライナ）が必要とする長距離ミサイルシステムと戦闘機の供与を検討しなければならない」と述べた。
ゼレンスキー氏は8日、訪問先の英国の議会で演説し、英国側への贈り物として航空ヘルメットを手渡し、その代わりに戦闘機
の供与を求めた。