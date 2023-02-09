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欧州議会議長、EUに対しウクライナへの長距離ミサイル供与求める

欧州議会議長、EUに対しウクライナへの長距離ミサイル供与求める

欧州議会のロベルタ・メツォラ議長は9日、欧州議会の特別会合で欧州連合（EU）加盟国に対し、ウクライナに軍用機と長距離ミサイルを供与するよう求めた。同会合ではウクライナのゼレンスキー大統領が演説を行った。 2023年2月9日, Sputnik 日本

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ゼレンスキー氏は9日、EU首脳会議に出席するためブリュッセルに到着した。首脳会議ではウクライナへの軍事支援、政治的支援、金融支援の拡大が協議される。ゼレンスキー氏は首脳会議への出席を前に欧州議会で演説した。ゼレンスキー氏は8日、訪問先の英国の議会で演説し、英国側への贈り物として航空ヘルメットを手渡し、その代わりに戦闘機の供与を求めた。関連ニュース

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