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米国 ICBM「ミニットマンIII」の発射実験を実施

米国 ICBM「ミニットマンIII」の発射実験を実施

米国は現地時間9日夜、大陸間弾道ミサイル（ICBM）「ミニットマンIII」の発射実験を実施した。米国のヴァンデンバーグ宇宙軍基地が発表した。 2023年2月10日, Sputnik 日本

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同基地はツイッターで、太平洋標準時9日午後11時1分（日本時間10日16時1分）に発射実験を行ったと明らかにした。前回のICBM「ミニットマンIII」の打ち上げ実験は、2022年9月7日に行われた。 ICBM「ミニットマンIII」は、米陸軍で1970年に配備された。公表されている情報によると、399基が配備されており、281基が予備用に保管されている。同ミサイルは、米国の戦略的抑止力の基幹となるもの。

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