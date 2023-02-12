https://sputniknews.jp/20230212/14923278.html

中国海軍の測量船、日本の領海内に侵入 防衛省が「強い懸念」を伝達

中国海軍の測量船、日本の領海内に侵入 防衛省が「強い懸念」を伝達

日本の防衛省によると、12日未明、鹿児島県屋久島周辺の日本の領海内を中国海軍の測量艦1隻を航行した。外交ルートを通じて中国に対し強い懸念を伝えたという。NHKなどが報じた。 2023年2月12日, Sputnik 日本

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NHKの報道によると、12日午前0時50分ごろ、中国海軍の測量艦1隻が鹿児島県屋久島の南の接続水域を、北に向かって航行しているのを海上自衛隊が確認。その後、測量艦は午前2時半ごろに屋久島の南西の日本の領海に侵入し、約1時間40分後に領海を出て西に向かった。防衛省は外交ルートを通じて中国側に「強い懸念」を伝えたという。中国海軍の測量艦が領海を航行したのは2021年以降で7回目。直近は昨年12月で、今年に入ってからは初めて。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20230209/--nato-14888230.html

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