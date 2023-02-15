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ロシアとアゼルバイジャンの電話首脳会談実施、経済協力の拡大を確認
ロシアとアゼルバイジャンの電話首脳会談実施、経済協力の拡大を確認
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ統領と電話会談を行い、経済協力強化の方針を確認した。ロシア大統領府が発表した。 2023年2月15日, Sputnik 日本
2023-02-15T12:48+0900
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電話会談で両首脳は経済協力の拡大で合意した。その中にはエネルギーや輸送に関する共同プロジェクトの実現が含まれている。また両首脳は南コーカサス情勢についても意見を交わし、アゼルバイジャンとアルメニアの国境付近における安定維持を目指し、連携する必要性を確認した。関連ニュース
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ロシアとアゼルバイジャンの電話首脳会談実施、経済協力の拡大を確認
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ統領と電話会談を行い、経済協力強化の方針を確認した。ロシア大統領府が発表した。
電話会談で両首脳は経済協力の拡大で合意した。その中にはエネルギーや輸送に関する共同プロジェクトの実現が含まれている。
また両首脳は南コーカサス情勢についても意見を交わし、アゼルバイジャンとアルメニアの国境付近における安定維持を目指し、連携する必要性を確認した。