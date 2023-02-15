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ウルグアイ上空で奇妙な発光体確認、BBC支局が調査に乗り出す
ウルグアイ上空で奇妙な発光体確認、BBC支局が調査に乗り出す
ウルグアイ北西部の上空で11日、奇妙な発光体が確認された。現地紙El Paísが地元政府の発表を引用して報じた。 2023年2月15日, Sputnik 日本
2023-02-15T11:07+0900
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発光体は2月11日夜にウルグアイ北西部パイサンドゥ県の上空で確認された。同様の発光体は2月10日にも確認されていた。現在、ウルグアイのBBC支局が調査を進めている。関連ニュース
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ウルグアイ上空で奇妙な発光体確認、BBC支局が調査に乗り出す
2023年2月15日, 11:07 (更新: 2023年2月15日, 11:08)
ウルグアイ北西部の上空で11日、奇妙な発光体が確認された。現地紙El Paísが地元政府の発表を引用して報じた。
発光体は2月11日夜にウルグアイ北西部パイサンドゥ県の上空で確認された。
同様の発光体は2月10日にも確認されていた。現在、ウルグアイのBBC支局が調査を進めている。