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日本の貿易収支、1月は過去最大の赤字を記録

日本の貿易収支、1月は過去最大の赤字を記録

日本の財務省が発表した1月の貿易統計によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は3兆4966億円の赤字となった。比較が可能な1979年以降、1か月の赤字としては過去最大。NHKが報じた。 2023年2月16日, Sputnik 日本

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原油価格の上昇などで輸入額が膨らむ一方、輸出額の伸びが小幅にとどまったことで貿易赤字が増大した。関連ニュース

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