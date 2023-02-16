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日本の貿易収支、1月は過去最大の赤字を記録
日本の貿易収支、1月は過去最大の赤字を記録
日本の財務省が発表した1月の貿易統計によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は3兆4966億円の赤字となった。比較が可能な1979年以降、1か月の赤字としては過去最大。NHKが報じた。 2023年2月16日, Sputnik 日本
2023-02-16T10:26+0900
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原油価格の上昇などで輸入額が膨らむ一方、輸出額の伸びが小幅にとどまったことで貿易赤字が増大した。関連ニュース
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日本の貿易収支、1月は過去最大の赤字を記録
日本の財務省が発表した1月の貿易統計によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は3兆4966億円の赤字となった。比較が可能な1979年以降、1か月の赤字としては過去最大。NHKが報じた。
原油価格の上昇
などで輸入額が膨らむ一方、輸出額の伸びが小幅にとどまったことで貿易赤字が増大した。