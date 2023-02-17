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トルコで12歳の少年が地震発生から260時間後に救出

トルコで12歳の少年が地震発生から260時間後に救出

トルコ南部のハタイ県では地震発生から260時間後に12歳の少年が救出された。トルコの現地メディアTRT Haberが報じた。 2023年2月17日, Sputnik 日本

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少年はハタイ県アンタキヤ地区で救出された。トルコで地震による死者は3万8000人を超え、負傷者は10万8000人に達している。トルコでは余震が続いており、先にマグニチュード5.1の地震が発生した。この地震により既に半壊していた建物が一部倒壊するなどの被害が発生している。関連ニュース

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