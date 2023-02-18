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フランス、対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していた
フランス、対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していた
フランス国民議会（下院）国防・軍事委員会のジャン＝ルイ・ティエリオ副委員長は、OpexNewsのインタビューで、フランスが対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していたことを明らかにした。 2023年2月18日, Sputnik 日本
2023-02-18T06:43+0900
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戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
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フランスは「アケロン」をウクライナに供与したことをこれまで発表していなかった。対戦車ミサイル「アケロン」は、フランスとドイツが共同開発した対戦車ミサイル「ミラン」および米国製の対戦車ミサイル「ジャベリン」の後継として欧州軍需大手MBDAが開発した。射程距離は5キロ。関連ニュース
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フランス、対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していた
フランス国民議会（下院）国防・軍事委員会のジャン＝ルイ・ティエリオ副委員長は、OpexNewsのインタビューで、フランスが対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していたことを明らかにした。
ティエリオ氏は「今日、我われが供与している兵器が良いものであり、それらが機能しているのは明らかだ。我われが供与した榴弾砲『カエサル』、（携帯式防空ミサイルシステム）『ミストラル』、ミサイル『アケロン』はすばらしい仕事をしている」と述べた。
フランスは「アケロン」をウクライナに供与したことをこれまで発表していなかった。
対戦車ミサイル「アケロン」は、フランスとドイツが共同開発した対戦車ミサイル「ミラン」および米国製の対戦車ミサイル「ジャベリン」の後継として欧州軍需大手MBDAが開発した。射程距離は5キロ。