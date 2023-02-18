日本
Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
独は1月25日、ウクライナに自国製戦車「レオパルト2」14台を供与し、他国にも同戦車の供与を許可すると決定。ピストリウス独国防相は供与を「3月末まで」に行うと明言した。米国も同日、M1エイブラムス戦車31台のウクライナ供与の意向を表明。独の決定を待っていた英仏、ノルウェー、ポーランドが次々に「レオパルト2」の供与を宣言した。ウクライナは最初の調達で12か国から最多で140台が受領可能と踏んでいる。スプートニクはウクライナへの武器供与状況について、戦場で会する各国の戦車の性能比較をまとめた。
https://sputniknews.jp/20230218/mp-15004853.html
フランス、対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していた
フランス、対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していた
フランス国民議会（下院）国防・軍事委員会のジャン＝ルイ・ティエリオ副委員長は、OpexNewsのインタビューで、フランスが対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していたことを明らかにした。 2023年2月18日, Sputnik 日本
2023-02-18T06:43+0900
2023-02-18T06:43+0900
フランス
ウクライナ
軍事
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/09/14884969_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_8f5c80fed1bb7fc11c331494455eef5f.jpg
フランスは「アケロン」をウクライナに供与したことをこれまで発表していなかった。対戦車ミサイル「アケロン」は、フランスとドイツが共同開発した対戦車ミサイル「ミラン」および米国製の対戦車ミサイル「ジャベリン」の後継として欧州軍需大手MBDAが開発した。射程距離は5キロ。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20230215/14952796.html
フランス
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/09/14884969_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_e31674d90bec8f8b88a6fb8246e9f493.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
フランス, ウクライナ, 軍事
フランス, ウクライナ, 軍事

フランス、対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していた

2023年2月18日, 06:43
© AP Photo / Libkosウクライナ軍人
ウクライナ軍人 - Sputnik 日本, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Libkos
フランス国民議会（下院）国防・軍事委員会のジャン＝ルイ・ティエリオ副委員長は、OpexNewsのインタビューで、フランスが対戦車ミサイル「アケロンMP」をウクライナに供与していたことを明らかにした。

ティエリオ氏は「今日、我われが供与している兵器が良いものであり、それらが機能しているのは明らかだ。我われが供与した榴弾砲『カエサル』、（携帯式防空ミサイルシステム）『ミストラル』、ミサイル『アケロン』はすばらしい仕事をしている」と述べた

フランスは「アケロン」をウクライナに供与したことをこれまで発表していなかった。
ガスマスク - Sputnik 日本, 1920, 15.02.2023
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
【解説】ウクライナ軍は禁止の化学兵器を使用　西側の沈黙の理由
2月15日, 06:15
対戦車ミサイル「アケロン」は、フランスとドイツが共同開発した対戦車ミサイル「ミラン」および米国製の対戦車ミサイル「ジャベリン」の後継として欧州軍需大手MBDAが開発した。射程距離は5キロ。
関連ニュース
マクロン大統領、ロシアとの対話構築のための力と勇気をみつけるよう呼びかける
ドイツ、防空システムIRIS-Tを近いうちにウクライナへ追加提供
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала