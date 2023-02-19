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ウクライナ、米上院議員らに戦闘機F-16を要求＝メディア
ウクライナ、米上院議員らに戦闘機F-16を要求＝メディア
ウクライナは多用戦闘機F-16供与について、ジョー・バイデン米大統領とその周辺に圧力をかけ、米国の決定を変えようと働きかけている。米国上院と政府への圧力について、ロイター通信が伝えた。 2023年2月19日, Sputnik 日本
2023-02-19T23:39+0900
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戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
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戦闘機供与について今週末、ミュンヘン安全保障会議の場で、クレバ外相をはじめとしたウクライナ高官らと米国両院の民主党員および共和党員との間で話し合われた。ケリー氏は、ウクライナ側の働きかけにより、米上院では対ウクライナ軍事支援拡大のイニシアチブへの支持が高まっている、とした。関連ニュース
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ウクライナ、米上院議員らに戦闘機F-16を要求＝メディア
ウクライナは多用戦闘機F-16供与について、ジョー・バイデン米大統領とその周辺に圧力をかけ、米国の決定を変えようと働きかけている。米国上院と政府への圧力について、ロイター通信が伝えた。
戦闘機供与
について今週末、ミュンヘン安全保障会議の場で、クレバ外相をはじめとしたウクライナ高官らと米国両院の民主党員および共和党員との間で話し合われた。
米上院議員でかつてF-16操縦士だったマーク・ケリー氏は「ウクライナ側は我々に（F-16は）ロシアの防空システムを突破でき、ウクライナの無人航空機は前線を超えて（ロシア領に）出ることができる、と語った。ウクライナはS-400の破壊に対応できると考えているようだ」と語った。
ケリー氏は、ウクライナ側の働きかけにより、米上院では対ウクライナ軍事支援拡大のイニシアチブへの支持が高まっている、とした。