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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
独は1月25日、ウクライナに自国製戦車「レオパルト2」14台を供与し、他国にも同戦車の供与を許可すると決定。ピストリウス独国防相は供与を「3月末まで」に行うと明言した。米国も同日、M1エイブラムス戦車31台のウクライナ供与の意向を表明。独の決定を待っていた英仏、ノルウェー、ポーランドが次々に「レオパルト2」の供与を宣言した。ウクライナは最初の調達で12か国から最多で140台が受領可能と踏んでいる。スプートニクはウクライナへの武器供与状況について、戦場で会する各国の戦車の性能比較をまとめた。
https://sputniknews.jp/20230219/f-16-15022908.html
ウクライナ、米上院議員らに戦闘機F-16を要求＝メディア
ウクライナ、米上院議員らに戦闘機F-16を要求＝メディア
ウクライナは多用戦闘機F-16供与について、ジョー・バイデン米大統領とその周辺に圧力をかけ、米国の決定を変えようと働きかけている。米国上院と政府への圧力について、ロイター通信が伝えた。 2023年2月19日, Sputnik 日本
2023-02-19T23:39+0900
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戦闘機供与について今週末、ミュンヘン安全保障会議の場で、クレバ外相をはじめとしたウクライナ高官らと米国両院の民主党員および共和党員との間で話し合われた。ケリー氏は、ウクライナ側の働きかけにより、米上院では対ウクライナ軍事支援拡大のイニシアチブへの支持が高まっている、とした。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20230218/mig-29-15005811.html
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ウクライナ, 米国, 戦闘機
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ウクライナ、米上院議員らに戦闘機F-16を要求＝メディア

2023年2月19日, 23:39
© AFP 2023 / Sam Yeh戦闘機F16
戦闘機F16 - Sputnik 日本, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
ウクライナは多用戦闘機F-16供与について、ジョー・バイデン米大統領とその周辺に圧力をかけ、米国の決定を変えようと働きかけている。米国上院と政府への圧力について、ロイター通信が伝えた。
戦闘機供与について今週末、ミュンヘン安全保障会議の場で、クレバ外相をはじめとしたウクライナ高官らと米国両院の民主党員および共和党員との間で話し合われた。

米上院議員でかつてF-16操縦士だったマーク・ケリー氏は「ウクライナ側は我々に（F-16は）ロシアの防空システムを突破でき、ウクライナの無人航空機は前線を超えて（ロシア領に）出ることができる、と語った。ウクライナはS-400の破壊に対応できると考えているようだ」と語った。

ウクライナにMiG-29戦闘機を供与する用意がある＝ポーランド首相 - Sputnik 日本, 1920, 18.02.2023
ウクライナにMiG-29戦闘機を供与する用意がある＝ポーランド首相
昨日, 10:34
ケリー氏は、ウクライナ側の働きかけにより、米上院では対ウクライナ軍事支援拡大のイニシアチブへの支持が高まっている、とした。
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