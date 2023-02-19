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ウクライナがクラスター爆弾供給を要求 NATO事務総長は拒否

ウクライナがクラスター爆弾供給を要求 NATO事務総長は拒否

NATO（北大西洋条約機構）のストルテンベルグ事務総長は、ドイツで開催中のミュンヘン安全保障会議において、ウクライナからのクラスター爆弾供給についての要求を退けた。独テレビ局「RTL」が報じた。 2023年2月19日, Sputnik 日本

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ストルテンベルグ氏は、次のように表明した。これよりも前、ウクライナのクブラコフ・インフラ担当相は、ミュンヘン安全保障会議の傍ら、多くの国で禁止されているクラスター爆弾をウクライナに供給するよう求めた。同氏によると、米国やその同盟国はクラスター爆弾のような兵器を「数百万発分」、十分に保有しているという。一方、ウクライナのクレバ外相は記者団に対し、ウクライナはクラスター弾および白リン弾に関する条約の締約国ではないと説明した。したがって、法的な観点からすれば、今回の供給を妨げるものは何もないとした。スプートニク通信は1月、トルコが2022年11月以降、米国が冷戦時代に開発した米国製クラスター爆弾をウクライナに供給し始めたと報じた。関連ニュース

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