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菅前首相、５類引き下げを評価 「にぎわい取り戻す」

菅前首相、５類引き下げを評価 「にぎわい取り戻す」

自民党の菅義偉前首相は１９日、名古屋市内で講演し、５月８日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを「５類」に引き下げる政府の方針を評価した。「かつてのにぎわいを取り戻すために大きな一歩を踏み出せる」と述べた。 2023年2月20日, Sputnik 日本

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首相在任中を振り返って、新型コロナ対応に全力を傾けたと強調。新型コロナワクチンの１日１００万回接種達成に触れ「挑戦的な目標を掲げ、内閣の総力を挙げて取り組んだ」と話した。地球温暖化について「全地球的課題だ」と指摘した上で、２０５０年の脱炭素社会実現の必要性を訴えた。(c)KYODONEWS

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