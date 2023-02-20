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北朝鮮が「弾道ミサイルの可能性あるもの発射」 3回発表＝日本防衛省

北朝鮮が「弾道ミサイルの可能性あるもの発射」 3回発表＝日本防衛省

日本の海上保安庁は防衛省からの情報として、20日午前7時4分、午前7時12分、午前7時13分の3度に渡り、「北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された」と発表した。 2023年2月20日, Sputnik 日本

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NHKの報道によると、韓国軍合同参謀本部は20日午前7時4分ごろ、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと発表した。海上保安庁は防衛省からの情報として、午前7時8分に「弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したとみられる」と発表した。日本のEEZ外に落下したとみられている。午前7時12分、海上保安庁は防衛省からの情報として、新たに「北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された」と発表。さらに、午前7時13分にも同様の内容を発表した。午前7時20分、これらの「弾道ミサイルの可能性があるもの」について、「すでに落下したとみられる」と発表した。いずれも日本のEEZ外に落下したとみられるという。2023年に入って以降、北朝鮮は1月1日に弾道ミサイルを発射。今月18日には大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星15」を発射したばかり。

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