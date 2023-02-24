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前日に戦略巡航ミサイルを4発日本海に向け発射＝北朝鮮メディア

前日に戦略巡航ミサイルを4発日本海に向け発射＝北朝鮮メディア

北朝鮮は戦略巡航ミサイル4発を日本海に向けて発射する訓練を23日に行い、成功した。朝鮮労働党機関紙「労働新聞」が報じた。 2023年2月24日, Sputnik 日本

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報道によると、軍の戦略巡航ミサイル部隊は北東部ハムギョン（咸鏡）北道から日本海に向けて、戦略巡航ミサイル4発を発射する訓練を23日に行い、成功した。北朝鮮によるミサイルの発射は今年に入って今回で4回目。訓練では4発のミサイルがだ円や8の字の軌道で、2時間50分余り飛行し、2000キロ先の日本海に設定された標的に命中したという。この発射実験について北朝鮮メディアは、核兵器による攻撃を想定した訓練だと強調している。関連ニュース

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