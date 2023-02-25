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在英ロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名
在英ロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名
ロンドンにあるロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名された。ロンドン市ウェストミンスター区議会が発表した。 2023年2月25日, Sputnik 日本
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ロシア大使館前には「ベイスウォーター・ロード」があり、その一部が「キーウ・ロード」に改名された。ウェストミンスター区議会のアダム・ハーグ議長によると、これは英国のウクライナ・コミュニティの要請を受けて実現したという。新しい道路名を記した看板は24日に設置された。また、24日にはロシア大使館前の道路がペンキでウクライナ国旗の色に染められ、イベントの参加者らは拘束された。関連ニュース
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在英ロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名

2023年2月25日, 17:06
© AP Photo / Efrem Lukatsky在英ロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名
在英ロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名 - Sputnik 日本, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ロンドンにあるロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名された。ロンドン市ウェストミンスター区議会が発表した。
ロシア大使館前には「ベイスウォーター・ロード」があり、その一部が「キーウ・ロード」に改名された。ウェストミンスター区議会のアダム・ハーグ議長によると、これは英国のウクライナ・コミュニティの要請を受けて実現したという。新しい道路名を記した看板は24日に設置された。
また、24日にはロシア大使館前の道路がペンキでウクライナ国旗の色に染められ、イベントの参加者らは拘束された。
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