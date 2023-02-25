在英ロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名
© AP Photo / Efrem Lukatsky在英ロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ロンドンにあるロシア大使館前の道路が「キーウ・ロード」に改名された。ロンドン市ウェストミンスター区議会が発表した。
ロシア大使館前には「ベイスウォーター・ロード」があり、その一部が「キーウ・ロード」に改名された。ウェストミンスター区議会のアダム・ハーグ議長によると、これは英国のウクライナ・コミュニティの要請を受けて実現したという。新しい道路名を記した看板は24日に設置された。
Road outside Russian Embassy in London renamed 'Kyiv Road' https://t.co/nsjUtS03eK— BBC News (UK) (@BBCNews) February 24, 2023
また、24日にはロシア大使館前の道路がペンキでウクライナ国旗の色に染められ、イベントの参加者らは拘束された。
⚡️The street in front of the Russian Embassy in London was painted in the colors of the Ukrainian flag— War Monitor (@WarMonitors) February 23, 2023
Messed up people’s tires, very childish. pic.twitter.com/MMQdahpEA0
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