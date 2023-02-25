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【図説】プーチン大統領の年次教書演説、近年で最も高い支持を得る＝世論調査
【図説】プーチン大統領の年次教書演説、近年で最も高い支持を得る＝世論調査
... 2023年2月25日, Sputnik 日本
2023-02-25T18:10+0900
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ウラジーミル・プーチン
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世論調査の結果によると、2023年2月21日に行われたプーチン大統領の議会への演説は、ロシア全国のテレビ視聴者から非常に肯定的な反応を受けた。
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ウラジーミル・プーチン, 世論調査, インフォグラフィック, инфографика
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【図説】プーチン大統領の年次教書演説、近年で最も高い支持を得る＝世論調査
2023年2月25日, 18:10 (更新: 2023年2月25日, 18:32)
全ロシア世論調査センターは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が行った年次教書演説へのロシア国民の反応を分析した。世論調査では、演説にどのような印象を受けたか、重要なテーマが含まれていたか、プーチン大統領は自らの立場を分かりやすく表明できたかなどが質問された。スプートニクはこうした質問に回答者がどのように答えたかをインフォグラフィックでまとめた。
世論調査
の結果によると、2023年2月21日に行われたプーチン大統領の議会への演説
は、ロシア全国のテレビ視聴者から非常に肯定的な反応を受けた。