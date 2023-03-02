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チェコの政治家トミオ・オカムラ氏、ウクライナ政権が内政干渉と批判
チェコの政治家トミオ・オカムラ氏、ウクライナ政権が内政干渉と批判
チェコの野党「自由と直接民主主義」の党首、トミオ・オカムラ氏は、同国のフィアラ政権がチェコ社会を「ウクライナ化」したとして非難した。同氏によると、人々はすでに「あたかもチェコではなく、ウクライナのどこかにいる」かのように感じているという。 2023年3月2日, Sputnik 日本
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オカムラ氏はまた、ウクライナ政権はチェコの内政に絶えず干渉しているとして批判した。トミオ・オカムラ氏は、チェコの野党「自由と直接民主主義」の党首で実業家。父親は日本人と韓国人のハーフ、母親はチェコ人。関連ニュース
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チェコの政治家トミオ・オカムラ氏、ウクライナ政権が内政干渉と批判
チェコの野党「自由と直接民主主義」の党首、トミオ・オカムラ氏は、同国のフィアラ政権がチェコ社会を「ウクライナ化」したとして非難した。同氏によると、人々はすでに「あたかもチェコではなく、ウクライナのどこかにいる」かのように感じているという。
オカムラ氏はチェコ議会で演説し「我われはこれに飽き飽きした。国民はこれに飽き飽きした。いつもあなたの好きなウクライナだ。ウクライナのことばかりだ」と述べた。
オカムラ氏はまた、ウクライナ政権はチェコの内政に絶えず干渉しているとして批判した。
「ウクライナの政治的代表者らが民主的なチェコの問題に首を突っ込むのをやめてくれたらいいのだが。ウクライナは世界で最も腐敗している国の1つだ。我われに指図するのをやめて、自分たちの腐敗に取り組むべきだ」
トミオ・オカムラ氏は、チェコの野党「自由と直接民主主義」の党首で実業家。父親は日本人と韓国人のハーフ、母親はチェコ人。