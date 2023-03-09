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米国の威嚇と復讐の行為 米軍の1945年3月10日の東京大空襲をザハロワ露外務報道官がコメント
米国の威嚇と復讐の行為 米軍の1945年3月10日の東京大空襲をザハロワ露外務報道官がコメント
ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官は3月9日のブリーフィングで、1945年3月10日に米爆撃機が東京に行った絨毯爆撃を米国の威嚇と復讐の行為と非難し、これによって犠牲になったのは日本の民間人だったと指摘した。 2023年3月9日, Sputnik 日本
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マリア・ザハロワ, 国内, 米国
米国の威嚇と復讐の行為 米軍の1945年3月10日の東京大空襲をザハロワ露外務報道官がコメント
2023年3月9日, 22:41 (更新: 2023年3月9日, 22:48)
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ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官は3月9日のブリーフィングで、1945年3月10日に米爆撃機が東京に行った絨毯爆撃を米国の威嚇と復讐の行為と非難し、これによって犠牲になったのは日本の民間人だったと指摘した。