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2023年の各国軍事費　前年からどう変化？
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今年、世界各国が軍事費の増額に踏み切っている。日本政府は先月末の衆院本会議で、過去最大となる6兆8000億円の防衛費を含む計114兆円規模の2023年度予算案を可決。また、中国政府も5日に今年度の国防予算を公表。その額は1兆5537億元（約30兆5600億円）で、前年比で7.2％増となっている。 2023年3月10日, Sputnik 日本
2023-03-10T08:15+0900
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世界の主要各国の軍事費は前年からどう変化したのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。関連ニュース
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2023年の各国軍事費　前年からどう変化？

2023年3月10日, 08:15
今年、世界各国が軍事費の増額に踏み切っている。日本政府は先月末の衆院本会議で、過去最大となる6兆8000億円の防衛費を含む計114兆円規模の2023年度予算案を可決。また、中国政府も5日に今年度の国防予算を公表。その額は1兆5537億元（約30兆5600億円）で、前年比で7.2％増となっている。
世界の主要各国の軍事費は前年からどう変化したのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
2023年、各国の防衛費の変化 - Sputnik 日本
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