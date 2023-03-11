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過去最高規模　米国における2024年度の国防費
過去最高規模　米国における2024年度の国防費
米ホワイトハウスは9日、2024会計年度の予算教書を発表し、国防費を過去最大規模となる前年度比3.2％増の8420億ドル（約113兆円）を議会に要求した。このうち377億ドルが核抑止力の維持に、238億ドルが核複合体の近代化にあてられる見込み。 2023年3月11日, Sputnik 日本
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また、91億ドルは対中国抑止に、60億ドルはウクライナや同盟国への支援にあてられるという。2023年度の各国の軍事費については、こちらのインフォグラフィックをご参照ください。関連ニュース
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過去最高規模　米国における2024年度の国防費

2023年3月11日, 14:30
米ホワイトハウスは9日、2024会計年度の予算教書を発表し、国防費を過去最大規模となる前年度比3.2％増の8420億ドル（約113兆円）を議会に要求した。このうち377億ドルが核抑止力の維持に、238億ドルが核複合体の近代化にあてられる見込み。
また、91億ドルは対中国抑止に、60億ドルはウクライナや同盟国への支援にあてられるという。
2023年度の各国の軍事費については、こちらのインフォグラフィックをご参照ください。
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