https://sputniknews.jp/20230312/15250644.html
中国・全人代 副首相や閣僚を選出 国防相には米国の制裁対象者が
中国・全人代 副首相や閣僚を選出 国防相には米国の制裁対象者が
中国の全国人民代表大会（全人代）は12日、李強首相の指名に基づき副首相や国務委員（副首相級）、閣僚を選出した。国防相には、ロシアとの軍事協力により米国から制裁を受けている李尚福上将が指名された。 2023年3月12日, Sputnik 日本
2023-03-12T12:23+0900
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共同通信などの報道によると、筆頭副首相には丁薛祥・政治局常務委員が選出されたほか、3人の副首相には習近平国家主席の側近が選出された。中国人民銀行（中央銀行）総裁は易綱氏が、財務相は劉昆氏が留任する。2018年、米財務省はロシアとの軍事協力をめぐり、中国人民解放軍の兵器・装備品の管理部門に当たる共産党中央軍事委員会装備発展部部長の李尚福氏を制裁対象に指定した。専門家の意見では、これにより、軍事分野における米中間の接触がかなり厄介になる可能性があるという。関連ニュース
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中国・全人代 副首相や閣僚を選出 国防相には米国の制裁対象者が
中国の全国人民代表大会（全人代）は12日、李強首相の指名に基づき副首相や国務委員（副首相級）、閣僚を選出した。国防相には、ロシアとの軍事協力により米国から制裁を受けている李尚福上将が指名された。
共同通信などの報道
によると、筆頭副首相には丁薛祥・政治局常務委員が選出されたほか、3人の副首相には習近平国家主席の側近が選出された。
中国人民銀行（中央銀行）総裁は易綱氏が、財務相は劉昆氏が留任する。
2018年、米財務省はロシアとの軍事協力をめぐり、中国人民解放軍の兵器・装備品の管理部門に当たる共産党中央軍事委員会装備発展部部長の李尚福氏を制裁対象に指定
した。専門家の意見では、これにより、軍事分野における米中間の接触がかなり厄介になる可能性があるという。