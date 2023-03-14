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北朝鮮 日本海に向け弾道ミサイル発射
北朝鮮 日本海に向け弾道ミサイル発射
韓国軍合同参謀本部は、14日午前7時44分ごろ、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと発表した。 2023年3月14日, Sputnik 日本
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NHKの報道によると、日本政府は、ミサイルに関する発表はしておらず、現在、首相官邸の危機管理センター内で情報の収集にあたっている。岸田首相は午前8時すぎ、官邸に入る際、記者団に対し「わが国における被害は今のところ報告されていない」と述べた。北朝鮮による弾道ミサイル発射は今年に入ってから5回目。12日には、東部の咸鏡南道・新浦付近の海上の潜水艦からミサイルの発射実験を行ったと発表した。9日には短距離弾道ミサイル（新型戦術誘導兵器）を発射した。北朝鮮によるミサイル発射は、米韓両軍が13日から23日まで実施予定の大規模合同演習「フリーダムシールド」に反発した可能性があると見られている。
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北朝鮮 日本海に向け弾道ミサイル発射
2023年3月14日, 08:02 (更新: 2023年3月14日, 09:00)
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韓国軍合同参謀本部は、14日午前7時44分ごろ、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと発表した。
NHKの報道
によると、日本政府は、ミサイルに関する発表はしておらず、現在、首相官邸の危機管理センター内で情報の収集にあたっている。
岸田首相は午前8時すぎ、官邸に入る際、記者団に対し「わが国における被害は今のところ報告されていない」と述べた。
北朝鮮による弾道ミサイル発射は今年に入ってから5回目。
12日
には、東部の咸鏡南道・新浦付近の海上の潜水艦からミサイルの発射実験を行ったと発表した。
9日
には短距離弾道ミサイル（新型戦術誘導兵器）を発射した。
北朝鮮によるミサイル発射は、米韓両軍が13日から23日まで実施予定の大規模合同演習「フリーダムシールド」に反発した可能性があると見られている。