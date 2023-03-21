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【図説】ウクライナの武装続けるNATO　譲渡した武器の数々
【図説】ウクライナの武装続けるNATO　譲渡した武器の数々
ロシア軍による特殊軍事作戦が始まる以前から、NATOはウクライナの武装を続けている。スプートニクは、2021年12月以降にNATO諸国がウクライナへ送った武器とその数をインフォグラフィックでまとめた。 2023年3月21日, Sputnik 日本
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西側諸国がウクライナへの武器供与を続けることに対し、ロシア政府は「紛争の長期化を招く」と一貫して反発する姿勢を示している。関連ニュース
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【図説】ウクライナの武装続けるNATO　譲渡した武器の数々

2023年3月21日, 17:36
ロシア軍による特殊軍事作戦が始まる以前から、NATOはウクライナの武装を続けている。スプートニクは、2021年12月以降にNATO諸国がウクライナへ送った武器とその数をインフォグラフィックでまとめた。
西側諸国がウクライナへの武器供与を続けることに対し、ロシア政府は「紛争の長期化を招く」と一貫して反発する姿勢を示している。
NATO諸国からウクライナ軍に譲渡された武器 - Sputnik 日本
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