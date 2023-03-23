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米国の銀行システムは健全で強固＝米FRB
米国の銀行システムは健全で強固＝米FRB
米連邦準備制度理事会（FRB）は、米国の銀行システムは健全で強固だが、最近の動向が経済活動を圧迫する可能性があると発表した。 2023年3月23日, Sputnik 日本
2023-03-23T05:08+0900
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FRBによると、状況が及ぼす影響の規模は不明。またFRBの声明によると、FRBは主要政策金利を0.25％引き上げることを決めた。政策金利は、年4.75～5％の水準となる。決定は大半のアナリスト予想と一致した。5.25％に達した2006年以来の高水準となる。FRB連邦公開市場委員会（FOMS）の大多数のメンバーは、2023年末の政策金利は5～5.25％の水準と予測した。関連ニュース
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米国の銀行システムは健全で強固＝米FRB
米連邦準備制度理事会（FRB）は、米国の銀行システムは健全で強固だが、最近の動向が経済活動を圧迫する可能性があると発表した。
「米国の銀行システムは健全で強固だ。（一方）最近の動向は家庭や企業向けの融資条件の厳格化につながったり、経済活動、雇用、インフレを圧迫する可能性がある」
またFRBの声明によると、FRBは主要政策金利を0.25％引き上げることを決めた。政策金利は、年4.75～5％の水準となる。決定は大半のアナリスト予想と一致した。5.25％に達した2006年以来の高水準となる。
FRB連邦公開市場委員会（FOMS）の大多数のメンバーは、2023年末の政策金利は5～5.25％の水準と予測した。