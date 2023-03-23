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ウクライナの復興には年間GDPの2.6倍が必要＝世銀
ウクライナの復興には年間GDPの2.6倍が必要＝世銀
ウクライナを復興および再建するには少なくとも4110億ドルが必要となる。それはウクライナの年間GDPのおよそ2.6倍となる。世界銀行が欧州委員会、国連、ウクライナ政府と共同で発表した試算をもとにブルームバーグ通信が報じた。 2023年3月23日, Sputnik 日本
2023-03-23T12:38+0900
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2022年9月時点では3490億ドルと見積もらていたが、現在は2022年のウクライナのGDPの2.6倍に等しい額にまで引き上げられた。関連ニュース
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ウクライナの復興には年間GDPの2.6倍が必要＝世銀
ウクライナを復興および再建するには少なくとも4110億ドルが必要となる。それはウクライナの年間GDPのおよそ2.6倍となる。世界銀行が欧州委員会、国連、ウクライナ政府と共同で発表した試算をもとにブルームバーグ通信が報じた。
2022年9月時点では3490億ドルと見積もらていたが、現在は2022年のウクライナのGDPの2.6倍に等しい額にまで引き上げられた。