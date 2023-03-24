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米国務長官、ウクライナ危機の終結に向けてロシア側との対話に応じる姿勢示す
米国務長官、ウクライナ危機の終結に向けてロシア側との対話に応じる姿勢示す
米国は仮にロシア側が連携に向けた用意を示す場合、ウクライナ危機の停止を目的としてロシア側と建設的な外交を進める上での用意がある。アントニー・ブリンケン国務長官が表明した。 2023年3月24日, Sputnik 日本
2023-03-24T09:14+0900
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ブリンケン国務長官は連邦議会上院の外交委員会で演説を行った際、次のように発言した。上院ではウクライナ危機終結に向けて米国が費やす努力について質疑が交わされていた。なおブリンケン国務長官は現時点でロシア側が特別軍事作戦を終了させる兆候は見られないとも評価した。関連ニュース
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米国務長官、ウクライナ危機の終結に向けてロシア側との対話に応じる姿勢示す
米国は仮にロシア側が連携に向けた用意を示す場合、ウクライナ危機の停止を目的としてロシア側と建設的な外交を進める上での用意がある。アントニー・ブリンケン国務長官が表明した。
ブリンケン国務長官は連邦議会上院の外交委員会で演説を行った際、次のように発言した。
「仮にロシア側がこの攻撃に終止符を打つため、建設的な外交に向けた用意があることの兆候を何かしら示す場合、私たちはこの可能性に着手する」
上院ではウクライナ危機終結に向けて米国が費やす努力について質疑が交わされていた。
なおブリンケン国務長官は現時点でロシア側が特別軍事作戦を終了させる兆候は見られないとも評価した。