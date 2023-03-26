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第二次冷戦は第一次冷戦よりも危険なものになる＝キッシンジャー元米国務長官

第二次冷戦は第一次冷戦よりも危険なものになる＝キッシンジャー元米国務長官

米国のヘンリー・キッシンジャー元国務長官は、スペイン紙「エル・ムンド」に対し、中国と米国の間で新たな冷戦が始まる可能性があると指摘。「第二次冷戦は第一次冷戦よりも危険なものになる」との見解を述べた。 2023年3月26日, Sputnik 日本

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キッシンジャー氏は、第二次冷戦は第一次冷戦より危険になるかという同紙の質問に対し、「イエス」と答えた。キッシンジャー氏は、中国と米国の間で新たな冷戦が始まる可能性があると指摘。両国は同等の経済資源を有しているとのこと。これは第一次冷戦の時には当てはまらなかった。同氏の見解では、中国と米国は今や敵対関係にあり、「中国が西洋化するのを待つべきではない。」これより前、中国の前外相で現在は外交部門トップを務める王毅氏は、キッシンジャー氏との会談で、中国と米国の間で「新たな冷戦」が勃発すれば、全世界にとって大惨事となると述べた。王氏は「米国は理性的で実用主義的な対中政策に立ち返り、中米間の3つの共同コミュニケを遵守する正しい道に戻り、中米関係の政治的基盤を維持するべきだ」と強調した。関連ニュース

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