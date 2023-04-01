https://sputniknews.jp/20230401/15526217.html
福島県富岡町で「特定復興再生拠点区域」の避難指示解除へ
福島県富岡町で「特定復興再生拠点区域」の避難指示解除へ
福島県富岡町にある帰還困難区域のうち、国が先行して除染などを進めてきたの「特定復興再生拠点区域」の避難指示が、4月1日午前9時に解除される。NHKが報じた。 2023年4月1日, Sputnik 日本
2023-04-01T08:54+0900
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福島第一原発の処理水海洋放出
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東京電力福島第一原子力発電所の事故で、富岡町では町の面積の1割余りが帰還困難区域に指定されていた。避難指示が解除されるのはこのうち46％にあたる夜の森地区と大菅地区。富岡町の避難指示解除は、JR常磐線夜ノ森駅周辺の解除以来3年ぶり。帰還困難区域の避難指示解除は、葛尾村、大熊町、双葉町、浪江町に続いて5例目。今回の解除で町のシンボルになっている全長約2キロの桜並木の周辺地域すべてが居住可能になる。この区域には3月1日時点で1143世帯2580人が住民登録している。関連ニュース
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福島県富岡町で「特定復興再生拠点区域」の避難指示解除へ
福島県富岡町にある帰還困難区域のうち、国が先行して除染などを進めてきたの「特定復興再生拠点区域」の避難指示が、4月1日午前9時に解除される。NHKが報じた。
東京電力福島第一原子力発電所の事故で、富岡町では町の面積の1割余りが帰還困難区域に指定されていた。避難指示が解除される
のはこのうち46％にあたる夜の森地区と大菅地区。富岡町の避難指示解除は、JR常磐線夜ノ森駅周辺の解除以来3年ぶり。帰還困難区域の避難指示解除は、葛尾村、大熊町、双葉町、浪江町に続いて5例目。
今回の解除で町のシンボルになっている全長約2キロの桜並木の周辺地域すべてが居住可能になる。この区域には3月1日時点で1143世帯2580人が住民登録している。