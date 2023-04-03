https://sputniknews.jp/20230403/15535863.html
米国のクルーズ上院議員、「千年」にわたる中国の対米戦争について語る
米国のクルーズ上院議員、「千年」にわたる中国の対米戦争について語る
米共和党のテッド・クルーズ上院議員（テキサス州選出）は、ニュースチャンネル「フォックス・ビジネス（Fox Business）」の番組で、中国は米国に対して1000年間戦争をしていると語った。 2023年4月3日, Sputnik 日本
2023-04-03T02:21+0900
2023-04-03T02:21+0900
2023-04-03T02:21+0900
米国
中国
中米関係
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/537/99/5379981_0:0:4896:2754_1920x0_80_0_0_045ae061152aacb4540d5036dfafd3a0.jpg
クルーズ氏は、米国がわずか247年前に建国されたばかりであることを考慮しなかった。またクルーズ氏は、バイデン米大統領が中国をはじめとした米国の「敵」のために働いている可能性があると強調した。クルーズ氏は、バイデン大統領の政策が米国経済の不安定化をもたらしたと指摘した。関連ニュース
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/537/99/5379981_357:0:4357:3000_1920x0_80_0_0_16bac8324266d474649a2b923cfa9627.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
米国, 中国, 中米関係, 政治
米国のクルーズ上院議員、「千年」にわたる中国の対米戦争について語る
米共和党のテッド・クルーズ上院議員（テキサス州選出）は、ニュースチャンネル「フォックス・ビジネス（Fox Business）」の番組で、中国は米国に対して1000年間戦争をしていると語った。
クルーズ氏は、米国がわずか247年前に建国されたばかりであることを考慮しなかった。
クルーズ氏は「中国は米国に対して1000年間戦争をしている。彼らは経済的、軍事的、世界的な支配を望んでいる（中略）中国はこの戦争を体系的に行っている」と述べた。
またクルーズ氏は、バイデン米大統領が中国をはじめとした米国の「敵」のために働いている可能性があると強調した。クルーズ氏は、バイデン大統領の政策が米国経済の不安定化をもたらしたと指摘した。