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米国のクルーズ上院議員、「千年」にわたる中国の対米戦争について語る
米国のクルーズ上院議員、「千年」にわたる中国の対米戦争について語る
米共和党のテッド・クルーズ上院議員（テキサス州選出）は、ニュースチャンネル「フォックス・ビジネス（Fox Business）」の番組で、中国は米国に対して1000年間戦争をしていると語った。 2023年4月3日, Sputnik 日本
2023-04-03T02:21+0900
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クルーズ氏は、米国がわずか247年前に建国されたばかりであることを考慮しなかった。またクルーズ氏は、バイデン米大統領が中国をはじめとした米国の「敵」のために働いている可能性があると強調した。クルーズ氏は、バイデン大統領の政策が米国経済の不安定化をもたらしたと指摘した。関連ニュース
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米国のクルーズ上院議員、「千年」にわたる中国の対米戦争について語る

2023年4月3日, 02:21
© AP Photo / Vincent Thian / 中国の旗と米国の旗（アーカイブ写真）
中国の旗と米国の旗（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Vincent Thian /
米共和党のテッド・クルーズ上院議員（テキサス州選出）は、ニュースチャンネル「フォックス・ビジネス（Fox Business）」の番組で、中国は米国に対して1000年間戦争をしていると語った。
クルーズ氏は、米国がわずか247年前に建国されたばかりであることを考慮しなかった。

クルーズ氏は「中国は米国に対して1000年間戦争をしている。彼らは経済的、軍事的、世界的な支配を望んでいる（中略）中国はこの戦争を体系的に行っている」と述べた。

またクルーズ氏は、バイデン米大統領が中国をはじめとした米国の「敵」のために働いている可能性があると強調した。クルーズ氏は、バイデン大統領の政策が米国経済の不安定化をもたらしたと指摘した。
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