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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230416/1-15695981.html
ウクライナ軍、復活祭の礼拝が行われていたドネツクの大聖堂付近を砲撃　1人死亡
ウクライナ軍、復活祭の礼拝が行われていたドネツクの大聖堂付近を砲撃　1人死亡
15日夜、ウクライナによるドネツク中心部での砲撃で、復活祭の礼拝が行われていた大聖堂の近くにミサイルが落下。女性1人が死亡した。スプートニク通信の特派員が伝えている。 2023年4月16日, Sputnik 日本
2023-04-16T10:54+0900
2023-04-16T11:01+0900
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ウクライナ戦争犯罪に関する管理調整合同センターのドネツク人民共和国代表部によると、ウクライナ軍は15日夜、ドネツクの中央ヴォロシロフスキー地区に多連装ロケット砲から20発を発射した。ロケット弾はドネツクの中心広場の1つに位置し、復活祭の礼拝が行われていた「スパソ・プレオブラジェンスキー（救世主顕栄）大聖堂」付近に着弾。人々は避難を強いられた。とりわけ、ロケット弾は聖堂に隣接するバスターミナルや屋内市場に着弾し、自動車内で女性が死亡した。また、3人の負傷者が病院へ搬送された。ロシア正教会では今年、4月16日がキリストの復活祭（イースター）にあたる。関連ニュース
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ウクライナ, 正教, 正教会, ロシア, 災害・事故・事件
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ウクライナ軍、復活祭の礼拝が行われていたドネツクの大聖堂付近を砲撃　1人死亡

2023年4月16日, 10:54 (更新: 2023年4月16日, 11:01)
© Sputnik / Sergey Averinドネツクのスパソ・プレオブラジェンスキー（救世主顕栄）大聖堂
ドネツクのスパソ・プレオブラジェンスキー（救世主顕栄）大聖堂 - Sputnik 日本, 1920, 16.04.2023
© Sputnik / Sergey Averin
15日夜、ウクライナによるドネツク中心部での砲撃で、復活祭の礼拝が行われていた大聖堂の近くにミサイルが落下。女性1人が死亡した。スプートニク通信の特派員が伝えている。
ウクライナ戦争犯罪に関する管理調整合同センターのドネツク人民共和国代表部によると、ウクライナ軍は15日夜、ドネツクの中央ヴォロシロフスキー地区に多連装ロケット砲から20発を発射した。
ロケット弾はドネツクの中心広場の1つに位置し、復活祭の礼拝が行われていた「スパソ・プレオブラジェンスキー（救世主顕栄）大聖堂」付近に着弾。人々は避難を強いられた。
とりわけ、ロケット弾は聖堂に隣接するバスターミナルや屋内市場に着弾し、自動車内で女性が死亡した。また、3人の負傷者が病院へ搬送された。
ロシア正教会では今年、4月16日がキリストの復活祭（イースター）にあたる。
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