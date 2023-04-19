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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
独は1月25日、ウクライナに自国製戦車「レオパルト2」14台を供与し、他国にも同戦車の供与を許可すると決定。ピストリウス独国防相は供与を「3月末まで」に行うと明言した。米国も同日、M1エイブラムス戦車31台のウクライナ供与の意向を表明。独の決定を待っていた英仏、ノルウェー、ポーランドが次々に「レオパルト2」の供与を宣言した。ウクライナは最初の調達で12か国から最多で140台が受領可能と踏んでいる。スプートニクはウクライナへの武器供与状況について、戦場で会する各国の戦車の性能比較をまとめた。
https://sputniknews.jp/20230419/15727755.html
韓国大統領、ウクライナへの軍事支援を容認＝米メディア
韓国大統領、ウクライナへの軍事支援を容認＝米メディア
韓国の尹錫悦大統領はウクライナに軍事支援を行う可能性を初めて容認した。米ロイター通信が報じた。 2023年4月19日, Sputnik 日本
2023-04-19T12:18+0900
2023-04-19T12:22+0900
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戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
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ロイター通信の取材に応じた中で尹大統領は、仮に国際社会が看過できない状況が生まれれば、人道支援や財政支援のみに留まり続けることは困難になると発言した。そうした状況として、民間人への大規模攻撃、大量殺戮、戦争犯罪などを指摘した。ロイター通信によると、尹大統領がウクライナへの兵器供与を容認する方針を示したのはこれが初めてだという。先に流出した米国防総省の機密文書からは、ウクライナへの軍事支援の関係で韓国政府が米国政府の圧力にさらされていることが明らかになった。また、米国に売却する弾薬がウクライナに転売される可能性があるとも報じられていた。関連ニュース
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韓国大統領、ウクライナへの軍事支援を容認＝米メディア

2023年4月19日, 12:18 (更新: 2023年4月19日, 12:22)
© AP Photo / Chung Sung-Jun韓国大統領、ウクライナへの軍事支援を容認＝米メディア
韓国大統領、ウクライナへの軍事支援を容認＝米メディア - Sputnik 日本, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
韓国の尹錫悦大統領はウクライナに軍事支援を行う可能性を初めて容認した。米ロイター通信が報じた。
ロイター通信の取材に応じた中で尹大統領は、仮に国際社会が看過できない状況が生まれれば、人道支援や財政支援のみに留まり続けることは困難になると発言した。そうした状況として、民間人への大規模攻撃、大量殺戮、戦争犯罪などを指摘した。
ロイター通信によると、尹大統領がウクライナへの兵器供与を容認する方針を示したのはこれが初めてだという。
先に流出した米国防総省の機密文書からは、ウクライナへの軍事支援の関係で韓国政府が米国政府の圧力にさらされていることが明らかになった。また、米国に売却する弾薬がウクライナに転売される可能性があるとも報じられていた。
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