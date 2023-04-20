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ロシア 国際レフ・トルストイ記念賞を創設
ロシア 国際レフ・トルストイ記念賞を創設
レフ・トルストイ記念国際平和賞財団の評議員会は、2023年4月12日から6月12日を期間として、候補者の募集を決定した。同賞は今年初めて創設、授与され、以降、毎年、授与される。 2023年4月20日, Sputnik 日本
2023-04-20T01:06+0900
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ロシア 国際レフ・トルストイ記念賞を創設
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レフ・トルストイ記念国際平和賞財団の評議員会は、2023年4月12日から6月12日を期間として、候補者の募集を決定した。同賞は今年初めて創設、授与され、以降、毎年、授与される。