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衆参５補欠選挙投票始まる ２４日未明に大勢判明見通し
衆参５補欠選挙投票始まる ２４日未明に大勢判明見通し
衆院千葉５区、和歌山１区、山口２、４区、参院大分選挙区の衆参５補欠選挙の投票が２３日午前始まった。即日開票され、２４日未明までに全ての選挙区で大勢が判明する見通しだ。統一地方選後半戦の市区町村長選と市区町村議選も２３日に投開票（一部２４日開票）される。 2023年4月23日, Sputnik 日本
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５補選は昨年７月の参院選以来の国政選挙で、岸田文雄首相の政権運営の「中間評価」と位置付けられる。(c)KYODONEWS
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衆参５補欠選挙投票始まる ２４日未明に大勢判明見通し
2023年4月23日, 09:27 (更新: 2023年4月23日, 09:28)
衆院千葉５区、和歌山１区、山口２、４区、参院大分選挙区の衆参５補欠選挙の投票が２３日午前始まった。即日開票され、２４日未明までに全ての選挙区で大勢が判明する見通しだ。統一地方選後半戦の市区町村長選と市区町村議選も２３日に投開票（一部２４日開票）される。
５補選は昨年７月の参院選以来の国政選挙で、岸田文雄首相の政権運営の「中間評価」と位置付けられる。