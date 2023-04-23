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ロシア外務省が対抗措置、ドイツの外交官20名以上を国外追放
ロシア外務省が対抗措置、ドイツの外交官20名以上を国外追放
ロシア政府はドイツ政府の外交官20名以上を国外追放処分とした。ロシア外務省のマリヤ・ザハロワ報道官が表明した。 2023年4月23日, Sputnik 日本
2023-04-23T11:52+0900
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ドイツ政府は先にロシア外務省の職員、20名以上を国外追放処分としていた。これを受けロシア側は対抗措置として、ドイツの外交官らを国外追放処分とした。ドイツ・メディアのn-tvが外務省の発表を引用して報じたところによると、ロシア大使館の一部職員は工作活動に関与していたという。一方、ロシア外務省側はこれについて、ドイツ側は被害妄想にとらわれていると指摘していた。関連ニュース
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ロシア外務省が対抗措置、ドイツの外交官20名以上を国外追放
ロシア政府はドイツ政府の外交官20名以上を国外追放処分とした。ロシア外務省のマリヤ・ザハロワ報道官が表明した。
ドイツ政府は先にロシア外務省の職員、20名以上を国外追放処分としていた。これを受けロシア側は対抗措置として、ドイツの外交官らを国外追放処分とした。
ドイツ・メディアのn-tvが外務省の発表を引用して報じたところによると、ロシア大使館の一部職員は工作活動に関与していたという。一方、ロシア外務省側はこれについて、ドイツ側は被害妄想にとらわれていると指摘していた。